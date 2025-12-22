車主傻眼！特斯拉洗車沖水「後照鏡掉漆」 苦主多人

特斯拉洗車後後照鏡烤漆脫落。（圖／TVBS）

一名特斯拉車主近日遭遇令人困擾的情況，他的近三百萬元特斯拉在一般加油站洗車後，竟發現後照鏡烤漆嚴重脫落。這並非個案，多位特斯拉車主也曾經歷相似狀況，有些甚至出現整片烤漆脫落的嚴重情形。專家解釋，特斯拉使用水性環保漆，其附著力較油性漆低，加上後照鏡等部位為塑膠材質，更容易導致烤漆脫落。專家建議車主避免使用高壓水柱沖洗，最好選擇專業洗車廠以減少愛車受損風險。

特斯拉洗車後後照鏡烤漆脫落。（圖／TVBS）

張先生開著價值近三百萬元的白色特斯拉，前往加油站進行例行洗車，卻意外發現右後照鏡出現明顯掉漆情況。他表示，洗車前後照鏡完好無損，但洗完後就掉了一塊漆。張先生強調，他開過許多不同車款，從未遇過這麼容易掉漆的情況，尤其這輛特斯拉才使用四、五年，以往洗車也未曾發生類似問題。

洗車的過程相當普通，張先生描述車子先進入隧道噴水，然後有工作人員用清潔用品擦拭車身，最後再噴水出去擦乾。他感到相當困惑，因為車子並未遭受任何碰撞，只是一般的洗車程序竟然導致烤漆脫落。

這種情況並非個案。另一位特斯拉車主李先生也分享了類似經驗，他的車子在高壓水柱沖洗後，後照鏡烤漆幾乎整片脫落。李先生表示，他的車子同樣使用了約四年，剛開始交車時並未遇過這種狀況。他也坦言知道特斯拉的烤漆品質不佳，因為使用機器而非人工烤漆。

其他特斯拉車主後照鏡掉漆情況更嚴重。（圖／車主李先生提供）

對於此事，特斯拉業者目前尚未做出回應。特斯拉維修達人利董解釋了這個問題的技術原因。他表示，特斯拉使用的水性環保漆附著力比傳統油性漆低，特別是在塑膠材質的部位，如前後保桿及後照鏡（車主口中的「耳朵」）等處，附著力更差，因此更容易出現烤漆脫落的情況。

專家建議不要用高壓水柱清洗特斯拉。（圖／TVBS）

利董提醒車主，應避免高壓水柱長時間沖洗同一位置，以免造成烤漆脫落。他建議特斯拉車主最好選擇專業洗車廠，由專人使用適當的藥劑和絨毛材質進行清潔，這樣能更有效地避免愛車受損。

