車主好慘1／颱風豪大雨愛車泡水維修費高 盼政府多給力補助

行政院長卓榮泰11月親赴宜蘭，勘察颱風災情。（圖／報系資料照）

近期鳳凰颱風帶來豪大雨造成嚴重災情，包括住宅淹水、路邊或是地下室停放的汽機車也成泡水車、拋錨，需要進一步維修，也再次讓民眾對於天災造成財物損失的承擔壓力上升，CTWANT調查，儘管部分縣市提供修繕補助，受災民眾仍感維修費高昂壓力大，希望政府能加大補助力道。

11月12日，行政院長卓榮泰赴宜蘭勘察颱風釀致災情，當時國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車救援中，不慎輾壓到2輛拋錨的休旅車，蘇澳鎮鎮長李明哲對此代向民眾陳情，院長回應說「壓壞的2部車子不用擔心，我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人賠1台！」

閣揆豪氣允諾賠償畫面經由媒體報導出來，讓許多民眾印象深刻，這是因為受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，造成許多當地與前往旅遊民眾受困，包括大水淹沒煙波大飯店地下停車場，30台停放車輛全都遭殃成泡水車。

今年2025年光是颱風即已發布到第26號的鳳凰，其中，7月颱風丹娜絲造成全台災情約9391件，2死726人受傷，豪雨累積最高達643毫米以上，引發大量積淹水、道路坍方與農損，電力供應一度中斷近100萬戶；重災區集中於台南市、嘉義市及嘉義縣，嘉南地區災情占全國75％，大量住宅淹水及車輛泡水事件頻發。

9月23日強颱「樺加沙」影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖因壩頂溢流，洪水造成下游城鎮多處受災，造成19人死亡、157人受傷、5人失聯；淹沒304公頃農田、毀損多段堤防，以及損害多個鄉鎮水電等基礎設施；緊接著風神來襲，鳳凰跟進，造成全國158件災情，有33人受傷，宜蘭縣仍有49處積淹水，土石流警戒22條，堪稱災情嚴重。

宜蘭煙波大飯店地下室淹水，停放車輛遭殃。（圖／翻攝自Threads）

低壓帶強降雨也進一步加重屏東、高雄、花蓮及其他多縣市泡水災情，造成住宅及車輛受損；其中，重災地區像是台南、嘉義、宜蘭、花蓮、屏東、新北市等提供泡水車、進水車維修、拖吊費補助金，金額由數千元至約1.5萬元不等，需符合泡水鑑定及行政申請規範。

CTWANT調查，一輛泡水車、進水車的維修費因受損程度估算，輕者尚可修復繼續使用，嚴重者可能整台車報銷；修繕費則是數千元到萬元起跳，對要重建家園的受災戶民眾來說，皆造成許多財務上的負擔壓力。

保養汽車業者表示，這類泡水車、進水車的診斷難度高，由於涉及電子、機械等多重系統，損壞部位需細致檢測，漏水處、侵蝕部位不易第一時間察覺；其次是維修工序繁雜，拆卸、烘乾、更換電子零件、引擎內部清潔、電子控制系統重置等，工時長且費用高。

車主也會擔心受災車的若維修不全，後期電子故障、腐蝕損壞常見，影響車輛安全與使用壽命，增加行車危險與維修頻率；加上泡水車市值大跌，花大筆維修費修復後出售不易，僅能自用難脫手。

多數車主也因泡水維修費用高，超出預期，造成經濟負擔；對於政府給予的補助金額，由於難以完全抵銷維修或更換車輛成本，希望政府能夠給予更多的協助。

