車主好慘2／買颱風洪水險僅逾1％ 修車170萬「因這二點」判賠55萬

CTWANT調查，截至目前為止，2025年颱風、豪大雨等天災造成的泡水車數量，還須等待政府機關像是交通部、內政部或監理單位、稅務機關等陸續彙整；不過，根據保險事業發展中心統計，2024年全台近156萬件汽車保險理賠案中，因「颱風」、「洪水」、「因雨積水」等原因出險的案件，僅有285件，是總理賠件數的萬分之1.6；總理賠金額3824萬元，佔總理賠金額的萬分之6。

進一步了解，因「天災颱風」出險的件數255件、理賠金額3097萬元；因「天災洪水」出險件數僅3件、理賠金額60.6萬元、「天災因雨積水」的出險件數27件，理賠金額666.7萬元。

整理來看，車主在車體險附加的颱風洪水險投保率，約1％多。

目前產險公司提供的汽車保險，主要為一般車體保險（因為保費多寡及保障範圍，分為甲式、乙式、丙式車險），主要是針對發生交通意外事故（車碰車、車碰人、自撞）等理賠人身醫療死亡、財物維修車輛費用等，保障範圍是不會涵蓋泡水損害，僅包含碰撞、火災、盜搶等事故。

泡水車損害需額外投保「颱風洪水險」或「天然災害附加險」（颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款），該附險條款可以涵蓋車輛因颱風或豪雨造成的泡水損害。

記者訪談產險業者，車主投保車體險額外投保的「颱風洪水險」等的一年保費，通常上萬元到數萬元不等，依投保的額度而在保費上有所多寡差異。至於為何該附加險為何投保率低？一來是額外增加保費支出，一來是多數車主認為可在颱風來襲前儘快將愛車移往安全處所即可，因此投保率偏低。

CTWANT也進一步調查此類泡水車、進水車修復後，入流入二手車市場，繼續使用，但接手的民眾若知情或非知情時，可能出現維修理賠爭議案，須考量該車的實際市價，理賠合理的維修費用。

有民眾在花150萬元購入二手自小客車（102年式之LEXUS LS600hL），向產險公司投保乙式汽車車體損失保險，「重置價值564萬元、保險金額189萬元」，並附加全損免折舊附加條款，車主後因車輛與路邊停放車輛發生碰撞事故，申請理賠189萬元，未獲產險公司同意理賠。

根據產險公司與車主將該車送至原廠評估回復原狀所需費用約需1,697,910元，詢問其他汽車維修廠商了解維修替代方案，才知該車的實際市場交易價值僅約55萬元左右。

不過，車主因為未保留當初購車合約，也無法請車商提供購車契約等文件，則另提出中古車行情指南等雜誌載有「LEXUS 600hL 102年價格200萬元」予以舉證說明。雙方因此未達共識，至金融消費評議中心處理理賠爭議。

根據金融消費評議中心委員們的看法，考量該車的實際價值除年份外，尚會受到車輛用途、維修保養狀態、駕駛哩程、是否為事故車或泡水車等諸多因素影響，實難僅以年份遽為論斷系爭車輛之實際價值。

由於車主在購車契約部分難以提出為證，僅得認定該車實際價值為市場車商等評估的55萬元，就所需維修金額高達1,697,910 元，修復費用已超過保險金額 扣除折舊後數額四分之三以上，推定為全損狀況，保戶（車主）雖可依車體損失險及免折舊附加條款約定，要求產險公司按保險金額賠付，且不得扣除約定折舊，但該車車體損失險僅於55萬元之限度內為有效，因此評議結果為產險公司給付保險金應為55 萬元。

