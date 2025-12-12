車主年底前「快做這1事」！否則最高罰3000元

生活中心／李明融報導

2025年即將進入到倒數階段，公路總局指出今年7月開徵的年度汽燃費，針對至今尚未繳納的民眾，各區監理所已寄出催繳通知書，繳納期限截至今年12月31日止，提醒尚未繳納的車主抓緊時間繳費，否則恐怕遭罰最高3000元，並且移送強制執行。

車主年底前「快做這1事」！逾期未繳「最高罰3000元」並送強制執行

汽車及機車燃料使用費繳納期限到12月31日止，若逾期未繳恐遭罰款並強制執行。（示意圖／民視新聞資料照）公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，今年繳納期限到12月31日止，目前公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止，若逾期未繳，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。根據公路局統計，截至目前為止，仍有86.8萬車輛尚未繳納汽燃費，包含汽車17.8萬輛、機車69萬輛。

廣告 廣告

車主年底前「快做這1事」！逾期未繳「最高罰3000元」並送強制執行

路局呼籲仍未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰。（示意圖／民視新聞資料照）

收到催繳通知書的車主可以持單至金融機構、郵局、四大超商臨櫃繳納，或是透過一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、悠遊付、全支付等行動支付APP，免出門就能線上繳納。若沒收到催繳通知書，不知道自己是否需要繳納的車主，可以向監理機關洽詢，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。公路局呼籲仍未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也提醒，監理機關不會以電子郵件通知汽燃費或交通違規未繳罰鍰，民眾如收到任何催繳電子郵件，皆是詐騙。

原文出處：車主年底前「快做這1事」！逾期未繳「最高罰3000元」並送強制執行

更多民視新聞報導

冷氣團週末襲台↓10°C！中部高山「連3天」有望降雪

全台1809支測速照相⋯陳為民轟國恥！內政部回應了

一票「曾任中國老高管」回台求職！他揭現況：很難錄取

