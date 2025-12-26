車主怒！河南最大保時捷中心 一夜人去樓空

河南最大的保時捷展售中心一夜之間人去樓空，展廳內豪車全被轉移，只留下基本傢俱。許多車主已支付訂金卻無法取車，供應商則面臨貨款無法收回的窘境，總金額高達人民幣上百萬。此事件引發當地車主強烈抗議，保時捷中國已道歉並承諾妥善處理，地方政府也介入調查。

河南規模最大的中原保時捷中心一夜之間人去樓空。（圖／大象新聞）

綜合陸媒報導，河南鄭州的中原保時捷展售中心突然停業，展廳內的豪車全數被轉移，僅剩桌椅沙發。這一變故不僅讓顧客措手不及，連員工也是到上班時才發現公司消失了。

多位供應商表示，他們前一天還在正常供貨，突然發現展廳空無一車，趕到現場後發現原本的對接人員也表示不知情。一位鮮花供應商提到被拖欠幾萬元貨款，而供應商們被拖欠的總金額加起來達幾十萬。咖啡供應商則說，他是接到工作人員電話才趕來，卻看到這樣的局面。

車主們的處境同樣困難。一位車主表示他的車因事故在中心維修，現在車輛無法取回成為最緊迫的問題。還有車主付了定金卻拿不到新車，或購買了保養套餐但無法使用。憤怒的車主們在網上發文求助，並組成維權群組，批評花大錢購買豪車卻遭遇經銷商突然消失的情況。

經調查，負責營運該中心的是鄭州東保潤汽車銷售公司。當媒體前往現場追問時，被保全攔阻，保全表示公司人員「太忙沒有空」。面對爭議持續擴大，保時捷中國已發表道歉聲明，承諾會妥善處理此事。鄭州市中原區市場監管局表示，區政府已關注此事，目前由柳湖街道辦事處牽頭，公安部門配合處理。

這一事件背後反映了外國豪車品牌在中國市場面臨的挑戰。隨著中國電動車產業崛起，市場競爭加劇，包括保時捷在內的外國豪車品牌近年業績表現不佳。保時捷中國執行長潘勵馳曾在去年底表示，為確保經銷商獲利，計畫到2026年將門店數量從160家縮減至100家。

