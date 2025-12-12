車主注意！86.8萬人「欠汽燃費」 年底沒繳最高罰3000元

記者柯美儀／台北報導

截至目前仍有86.8萬車輛尚未繳納汽燃費。（示意圖／翻攝自Pixabay）

還未繳納今（114）年度汽燃費的車主注意！公路局表示，各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止，逾期未繳納除將開罰300元至3000元，所欠費額後續也將移送強制執行。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止，逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

廣告 廣告

根據交通部公路局統計，截至目前為止，仍有86.8萬車輛尚未繳納汽燃費，包含汽車17.8萬輛、機車69萬輛。公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，免出門就能線上繳納。

公路局也說，若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

更多三立新聞網報導

28隻「國家汪汪隊」光榮退役！狗狗上台領獎「拉稀」 典禮現場一度混亂

小心噴1.5萬！家貓「強制植入晶片」倒數1個月 飼主未辦恐挨罰

雙北139班停課！家長慎防「1病毒」 重症、死亡數創6年新高

起薪上看7.5萬！新北捷運公司徵才108人 報名資格、職缺一次看

