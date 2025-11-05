車主注意！eTag新增「3大新功能」 報帳、開發票一鍵搞定

為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主得在離場前繞去繳費機列印統編發票，導致「快速停車、龜速報帳」的矛盾現象，也違背政府推動電子發票與節能減紙的初衷。

為徹底改善這一問題，uTagGo App全新升級後提供3大亮點功能：

1、自動扣款出場：eTag停車會員出場時無須再列印統編發票即可離場；

2、高效報帳寄送：停車隔日即可於App內勾選報帳交易，系統會即時寄出具統編的電子發票至指定Email；

3、統編補正彈性：若忘記預設統編，也能在App內補登或更正。不過遠通提醒，補開或變更僅限「當月」停車紀錄，暫不支援跨月修改。

遠通電收表示，用戶僅需3步即可完成整個報帳流程：

點選App首頁下方「我的」

→進入「發票／報帳專區」

→選擇交易類型（停車場或路邊停車）與月份

→勾選需報帳的交易紀錄，填入收件Email後傳送

不需紙本也不必重複操作，最快不到一分鐘即可完成，徹底實現數位停車與數位報帳的整合。

另外，據財政部資料，今（2025）年5-6月期統一發票中，台北市就有幸運車主僅以20元停車費抽中百萬元大獎。遠通電收指出，為保障會員權益，eTag停車扣繳會員的發票將自動儲存在載具中，若中獎系統會主動發出通知，並以簡訊提醒，用戶可憑通知至4大超商事務機列印中獎發票。



