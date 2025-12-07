車主無奈！ 毒犯迎面直衝 停紅燈無辜被撞

毒駕男被警方圍捕。（圖／TVBS）

台北市街頭發生嚴重的警匪追逐事件，一名49歲陳姓毒駕男子在後山埤捷運站附近，撞傷2人並造成車輛損壞。事件起因於警方在中坡北路與永吉路口攔查該名駕駛，但對方拒檢逃逸，一路橫衝直撞至捷運站旁才被逮捕。警方在嫌犯身上搜出依托咪酯、安非他命及K他命等毒品，唾液快篩呈現陽性反應。

毒駕男被警方圍捕。（圖／TVBS）

事件發生在後山埤捷運站旁的繁忙路段，當時正值假日下午人潮眾多，多名路人與車輛受到波及。從高處視角可見，肇事的白色轎車停在路中央佔據整個車道，現場散落著車禍後的碎片，路口被警車和救護車包圍無法通行。穿著白色上衣、戴白色帽子的駕駛被警方上銬逮捕，多名員警合力將卡在車頭的機車拉出，並迅速清理現場，甚至有熱心民眾前來協助清空路口。

廣告 廣告

一名受害車主表示，當時他正在停紅燈，毒駕男子從左方急速右轉直接撞過來，先撞到前方的機車騎士，再撞上他的車輛。幸好車子停了下來，否則可能會撞到行人。這輛被撞的轎車引擎蓋已經凹陷，車殼也有多處刮傷，車主無奈表示後續會交給保險處理。

根據警方調查，這名49歲陳姓駕駛在中坡北路和永吉路口被攔查後，一路逃逸至後山埤捷運站才因撞車被逮捕。車禍發生前幾秒，還有家長推著嬰兒車通過馬路，情況相當驚險。

警方在陳姓駕駛身上搜出依托咪酯、安非他命及K他命等毒品，經毒品唾液快篩後呈陽性反應，確認為毒駕上路。除了拒檢外，他沿路違規行為包括無照駕駛、闖紅燈及違規迴轉等，被開出多張罰單，罰款最高共計22萬4400元。此名駕駛在市區連續撞車撞人，完全漠視他人生命安全，後續還將面臨多位受害車主的求償。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

新北首例電動二輪車毒駕！男吸毒騎車恍惚 帶「玻璃球」自首

「義交」毒駕被逮！手握安毒吸食器被攔查 同事便當送不到

台南豪宅藏30公斤毒！越南移工白天上班 晚間搖身變製毒員工

連開8槍追捕「毒駕女」！桃園警破窗逮人 車內藏「毒品山」

