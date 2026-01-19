車主申辦約定扣款 高雄區監理所邀您一起「預約早苗」

高雄區監理所近日甫完成機關碳盤查，用以掌握機關自身溫室氣體排放量並設定減量基線，藉此制定減量策略與行動方案；為推廣環保觀念，該所特舉辦「申辦約扣一小步X綠色永續一大步-預約早苗」快閃活動，鼓勵民眾申辦公路使用養護安全管理費約定扣款（俗稱汽燃費），透過實際行動落實紙張減量，為環境保護盡一份心力。(見圖)

主辦單位今(十九)日說明，該快閃活動只有三天，自一月廿一至廿三日止，活動期間，民眾可於高雄區監理所上班時間（上午八時至下午五時），備妥車主身分證及行照，並提供存款人身分證與存摺封面影本（或存簿），至九號窗口完成申辦「公路使用養護安全管理費（汽燃費）」約定扣款，監理所即幫您種下一棵樹苗，且當場領取「預約早苗」數位感謝證，攜手為城市增添綠意。

廣告 廣告

高雄區監理所馮靜滿所長表示，日常生活中看似微小的改變，累積起來就是推動綠色永續的重要力量；這次辦理「預約早苗」快閃活動，就是希望以簡單且有感的方式，讓民眾在完成申辦的同時，也能具體參與環境友善行動。

高雄區監理所企劃及裁罰科科長邱俊梁指出，透過約定扣款方式，不僅可減少紙本帳單寄送與相關行政作業，也能讓民眾繳費更加便利、準時，是兼顧民眾便利與環境永續的雙贏作法。

這次活動樹苗數量有限，種完為止。高雄區監理所誠摯邀請民眾把握機會，從申辦約定扣款開始，踏出環保一小步，為地球邁向永續未來共同努力。