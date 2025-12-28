車主看過來！台東跨年交管一次看 元旦凌晨沒取車就拖吊

2026年將至，台東市國際地標「2026年台東跨年晚會－東！帶我走：東漂去旅行」將登場，台東警察分局宣布12月30日凌晨12時整起實施交通管制，用路人需提前改道行駛，且活動後4路段禁止汽車進入臨海路段。

台東警方宣布在2026跨年晚會前後，會場周邊的四維路、臨海路、馬亨亨路段全面實施交通管制。（圖／台東縣警察局提供）

台東跨年晚會「2026年台東跨年晚會－東！帶我走：東漂去旅行」即將在12月31日於台東市國際地標舉辦，台東警察分局表示，會場周邊的四維路、臨海路、馬亨亨路段全面實施交通管制，時間為2025年12月31日凌晨12時整至2026年1月1日凌晨2時整，警方呼籲用路人提前改道。

此外，12月31日早上9時整起，國際地標活動會場將淨空車輛，所有車輛需按現場工作人員指示配合離場。

針對駕駛汽機車的用路人開放共7處停車場。（圖／台東縣警察局提供）

而在12月31日下午2時起，開放民眾停放的各停車場如下：

汽車可停4處

四維路段西向東車道（臨海路至中華路）

※活動結束後，停放於四維路段西向東的車主，最晚需在2026年1月1日凌晨2時整前駛離，若逾時未離場導致交通受阻，警方將依法拖吊處理。

中正路與南海路口臨時停車場

大同路底停車場

馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）

機車可停3處

四維路底（台東地標前）

自來水公司第10區管理處前空地臨時停車場

馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）

警方提醒，在活動進行期間，禁止在臨海路段（桂林南路至馬亨亨大道）路邊停車，且2026年1月1日凌晨12時20分起，台11線與中華大橋南端交接處、臨海路1段與桂林南路口、馬亨亨大道與勝利街口等路段，會實施汽車禁止進入臨海路段的交通管制，確保跨年夜結束後人潮順利疏散。

跨年晚會散場人潮眾多，2026年元旦起汽車禁止駛入臨海路段。（圖／台東縣警察局提供）

台東警察分局強調，跨年晚會期間人潮眾多，交通壓力大，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，減少私人車輛使用。警方也呼籲所有參與活動的民眾，務必配合現場警方及工作人員的指揮，遵守交通管制措施與停車規定，共同維護交通順暢與活動安全。

