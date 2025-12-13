車主說95加滿！誤加柴油引擎毀 加油站賠26萬

基隆一名女子到加油站加油，向員工表示「95加滿」，卻被誤加成柴油，導致愛車引擎受損。她因此向加油站求償修車費及車輛價值減損費，合計73萬6千多元。基隆地院審理後，認定加油站及員工均有過失，須連帶賠償修車費26萬多元；至於車輛價值減損部分，則判決駁回其請求。

問「加柴油嗎」女回「加滿」 員工指對方也有過失

事件發生於去年12月，女子的95無鉛汽油油箱遭誤加柴油，她憤而提告，並求償修車費與價值減損費73萬6千元。

不過，加油站方面喊冤，當事的簡姓員工辯稱，邱姓女子一開始便將車輛停在「超級柴油」加油機前，員工詢問「要加柴油嗎？」時，女子僅回應「加滿」，並未否認或更正。員工也指出，女子拿到發票時未核對內容，認為邱姓女子本身同樣存在過失。

加油站員工認為駕駛未否認、更正也有過失。圖／台視新聞製圖

車停「柴油機」前 法院勘驗照片「油品標示混雜」

案件經審理後，基隆地方法院認為，加油島入口方向的多種油品標示排列混雜，消費者難以清楚分辨油品種類。

至於簡姓員工詢問「加柴油嗎？」一事，因未能提出相關舉證，法院不予採信，並認定邱姓女子並無過失。法院指出，加油站未建立完善的管理或確認機制，員工亦未盡到應有的注意義務，判決加油站與簡姓員工須連帶賠償修車費26萬1975元；至於車輛價值減損部分，則判定無須賠償。

因未能舉證，法院不採信加油站員工說法。圖／台視新聞製圖

汽車達人林韋翰提醒，汽油車若誤加入柴油，可能會造成怠速抖動，甚至引發起火的風險。

加油站其實對各種油品都有清楚標示，若加油站員工與消費者在加油時多加留意，便能避免類似狀況發生。

基隆／吳柔廷、陳冠旻 責任編輯／蔡尚晉

