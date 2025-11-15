車位投資划算嗎？文山區車位要價300萬 網友直呼：回不了本！

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台北市房價持續攀升，而「要不要買車位」也成為不少人買房的煩惱。近日，一名網友在 PPT 發文表示，如果買文山區預售屋且未來打算給小孩住的話，是否需要再多花300萬買一個車位。對此，有網友表示：「文山區車位租不到6000元，根本回不了本」、「車位一定比較好賣」引起兩派網友討論。

台北市房價持續攀升，而「要不要買車位」也成為不少人買房的煩惱。（示意圖／PIXABAY）

一名網友在PPT發文詢問，朋友最近在文山區買預售屋，主要用於投資，未來將給小孩住，並考慮是否要多花300萬買一個車位。他以租金推估，若每月實收6000元，需連續租42年才能回本，因此想從投資角度來看「是否值得入手」。

廣告 廣告

貼文一出吸引兩派網友討論，有網友指出「文山區很大，要看地段，有些地方沒車位會很痛苦」，也有人認為「車位一定比較好賣」、「台北市車位稀缺，不能用租金報酬率來估價」。

不過也有網友認為「文山區車位租不到6000元，根本回不了本」、「文山區車位租金頂多4、5000元」、「當初買多少現在就值多少」，甚至有網友表示「文教區公有停車場多，月票3、4000元就能解決」。另有留言提醒，「若主要用途為投資而非自用，不一定能有效提升房屋報酬率」。

更多FTNN新聞網報導

「不婚、不生、不開車」買房更有優勢？ 一票網酸：那你住家裡就好

關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉

買房還是租屋？他年薪百萬看上1800萬華廈陷糾結 網一面倒勸：你撐得住嗎？

