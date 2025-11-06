車停好久不動！台南高鐵橋下「情侶車內雙亡」

警車示意圖。取自Pexels



台南市柳營區驚傳情侶雙屍案，消防局6日凌晨2時33分，受理110轉報柳營區義士路一段高鐵橋下緊急救護勤務，現場為2名患者於車內，破窗後，生命徵象評估，皆明顯死亡，無送醫。調查發現，兩人為1男1女情侶，均20多歲，新營警分局初步排除他殺，全案調查死因。

這起雙屍案是行經高鐵橋下的路人發現，該名路人5日晚間20點經過，情侶的座車停在路邊，因地處偏僻，非常明顯；豈料，路人6日凌晨2點再度經過，該車一樣停放原地。路人感到不對，撥打110報請新營警分局警方介入處理。

警方同步轉知台南市消防局。不過，消防員到場，車內1男1女明顯死亡。警方調查，兩人是一對情侶，21歲、25歲的男女，男方是嘉義人，女方是當地人，正釐清死因。

