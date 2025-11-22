車停廟埕又不接電話 廟方無奈出動堆高機「整輛抬走」

南部中心／綜合報導

台南有車主把車停在一處廟宇廣場前面，不過廟方早就公告，這兩天有廟會活動，禁止停車，車主雖然有留電話，卻遲遲沒人接聽，最後廟方實在沒辦法，只好出動堆高機，把車整輛鏟起來移走。

廟方開放讓民眾停車，但也特別公告，務必留下電話號碼。（圖／民視新聞）

廟埕廣場，灰色轎車被堆高機，整輛從底盤鏟起來，一路往前推，從廟正中央移到角落，民眾看到驚呆，這是什麼移車方式。台南永康一處廟宇前面，廟方平常開放讓大家停車，但已經特別公告，這兩天有活動，停車的信眾務必留下電話號碼，廟方隨時通知移車，沒想到這台灰色轎車車主，雖然有留電話，但怎麼打就是不接，廣場即將辦廟會，實在不得已，只好出動堆高機。廟方人員：「有公告在那邊耶，有公告還有貼單子，打電話他也不理我們不接啊。」民眾：「你擋到他們當然會移走啊，堆高機廟方委員有啊。」廣場被占用，影響進出，廟方人員也無奈，只是這做法，有民眾看法不一。民眾：「請警察局來通知一聲比較好，這種做法沒有說很恰當。」民眾：「損壞自認倒楣啊，因為人家不給停啊，廟方不給停啊要尊重廟方啊。」

車輛被堆高機鏟起，可能造成底盤損壞。（圖／民視新聞）

車主擔心愛車被堆高機鏟起，可能損壞，保養廠人員也說，確實容易有損傷。保養廠技士楊先生：「一般大部分就是底盤有一些結構，會比較脆弱，如果往上頂的話，一定會造成板金損壞，還有排氣管這類的東西。」底盤相關構造損壞，加一加恐怕得花近2萬元維修費，但花錢事小，擅自移動別人的車，如果損壞，可能面臨車主求償。律師嚴庚辰表示：「基本上我覺得移車沒有違法性，但是如果你把車子毀損到的時候，極有可能會產生損害賠償的問題。」私人土地停車，還是得尊重別人的規矩，否則造成雙方困擾，誰也不樂見。

