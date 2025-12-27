車停月租停車場遭竊! "沒鑰匙被開走" 賊疑早鎖定被害人

南部中心／鄧山田、張可倫 高雄市報導

高雄有車主把愛車停在大賣場內的月租停車場，沒想到竟然遭竊，整輛車被小偷開走，車主立刻報案，但讓他覺得奇怪的是，汽車的兩把鑰匙都沒有不見，小偷到底怎麼把車開走的，懷疑鑰匙是不是被拿去拷貝，也擔心愛車早就被拆解變賣，根本找不回來了。





車主固定把車子停在大賣場的月租停車場，沒想到竟然被偷。（圖／民視新聞）









監視器拍下，灰色休旅車開過路口，但開車的並不是車主本人，車主張先生po文協尋愛車，因為他把車子停在大賣場的停車場，沒想到竟然被偷。

車主張先生無奈地說：「我在那邊繞了三圈，都沒有看到我的車，應該是看我剛好停在死角那邊，才會直接偷吧，鑰匙應該是很難拷貝的才對啊，怎麼會車子就這樣不見了。」

百萬愛車才買一年，平常都停在大賣場的月租停車場，這回竟然失竊，而且查詢離場紀錄，小偷還知道不用去繳費機繳費，或許早就鎖定這輛車是月租戶，車主大約一個禮拜才來開一次車，竊賊才敢大膽下手。





車主的兩把車鑰匙都還在身上，很疑惑竊賊是如何將車開走的。（圖／民視新聞）









車主張先生：「可能就直接被開去報廢解體了，我也沒有債務糾紛，完全沒有，覺得這年代應該不太有人會偷車吧。」讓車主覺得更離奇的是，愛車唯二的兩把鑰匙都沒不見，小偷竟然能把車開走，懷疑鑰匙被拷貝。

汽車達人連紹辰：「再厲害的鎖匠，像我們車商找配合的鎖匠，配鑰匙要大概30分鐘，沒有備份鑰匙大概要60分鐘，萬用鑰匙打開車門之後，進到車內拉取行車電腦資料，拷貝那台車的鑰匙。」

汽車專家認為，如果不是鑰匙被偷偷拿去拷貝，再不然就是竊賊，在車旁直接用電子器材，破解開鎖，但這難度很高，至少要耗費一個鐘頭。擔心愛車成為歹徒犯案工具，警方目前擴大調閱監視影像，希望能鎖定竊賊行蹤，幫車主早一步攔截失竊車輛，但就怕整車零件早已被拆光光變賣，車主損失慘重。

