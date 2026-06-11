車停路中央昏睡！警破窗救人 又是毒駕還搜出K他命

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陳男駕車在路口昏睡不走，警方破窗救人，發現又是毒駕。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台中西屯區有民眾發現，今日上午6點半左右，有輛轎車停在路口不走，民眾上前查看發現駕駛昏睡叫不醒，警方到場破窗救人，在車內搜出60公克K毒，經唾液快篩呈安非他命、K他命陽性反應，依公共危險罪遭送辦。

台中第六分局西屯派出所指出，今日上午6點30分獲報，西屯區青海路、河南路口有一輛小客車停在路中，駕駛疑似昏睡，後方大貨車發現前車綠燈後遲遲不動，下車拍車窗試圖叫醒沒反應，隨即報警處理。

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警方獲報到場，發現駕駛疑失去意識、多次呼叫仍沒反應，擔心發生意外只好先行破窗，發現21歲陳男意識模糊、言語不清，疑似施用毒品後駕車，隨後在車內搜出60公克K他命和咖啡包，唾液快篩呈安非他命、K他命陽性反應，全案偵訊後依法送辦，並建請檢察官聲請羈押。

第六分局強調，毒駕嚴重危害用路人安全，警方對疑似毒駕行為絕不輕縱，將持續加強攔查、檢測及查緝作為，防止毒駕事故發生，全力守護市民交通安全。

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