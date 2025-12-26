車停路中央！ 警獲報拍窗沒回應 破窗竟是「醉到睡著」

台南市 / 綜合報導

台南市北區長榮路五段，昨(25)日早上11點多，一名28歲男駕駛，開車停在車道中央，一動也不動，員警獲報後到場，拍打車窗，但駕駛都沒有回應，擔心他的狀況，趕緊破窗救援，沒想到是喝醉睡著了，酒測值超標，現場依公共危險罪嫌送辦。

民眾開車上路，看到旁邊這景象，是怎麼回事，只見一輛轎車，停在馬路中央，一動也不動怎麼沒反應，警消獲報到場，一邊要敲窗，另一名員警走到駕駛座，拍拍車窗但駕駛卻怎樣都沒有反應，是睡著了嗎，還是身體出狀況，員警再嘗試看看，繼續拍打車窗，但駕駛依舊沒動靜。

附近民眾說：「有人報案，警察局就在旁邊而已，警察就直接過來了，過來發現說，人在那邊叫不起來，叫消防車來，破壞車窗，把人拉出來。」

事情發生在，台南市北區長榮路五段，25日早上11點多，28歲男駕駛，開車臨停在車道中央，員警獲報後到場，拍打車窗都沒有回應，擔心駕駛有生命危險，立即破窗救援，結果才發現，竟然是喝醉酒睡著了。

台南市第五分局實踐派出所所長歐存峰說：「員警獲報後到場拍打車窗均無回應，擔心駕駛生命安危，立即破窗救援，駕駛經酒測，超過標準值，現場依公共危險罪嫌送辦。」

黃湯下肚喝到醉茫茫，還開車上路，離譜到睡在路中間，影響交通和用路人，酒駕零容忍，警方依公共危險罪送辦。

