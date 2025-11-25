車停「未劃線路段」仍遭開單 被罰民眾氣炸陳情

基隆市 / 綜合報導

把車停在沒劃線的路邊，卻收到罰單。基隆市中山區成功二路，橋面有承重上限、禁止停車，紅線卻一路延伸到一般道路，有民眾把車停在紅線外，還想說很安心，沒想到一天下來，被開了4張罰單，氣得申訴陳情。基隆市交通處表示，紅線延伸是為了安全考量，讓駕駛清楚知道橋面終點，警方認為車輛停放的位置，雖然沒有紅線，但車尾確實在紅線上方，所以才開單，為了避免警民爭議不斷，將會塗銷一般道路上的紅線。

基隆火車站周邊一位難求，鐵路牆邊的高架橋底下，只要有一點縫隙都被停滿，但轉過頭連接橋面的這一塊，明明沒劃紅線也停得下一輛車，卻有不少人一停就吃紅單，陳情人吳先生說：「我的(車)尾巴貼到這裡，這樣叫違規，你如果真的不要停，你要劃過來嘛，你劃一半，人家都知道嘛，這是常識嘛，對不對，對啊，所以劃這樣，感覺就是這一段可以停一下嘛。」

不住在當地誤踩陷阱，一問里長才知道在地人都知道，這車位看得到卻停不到，基隆市中山區新建里里長高瑞堂說：「喔，很多人，一般停車停在那邊，都會出問題。」

引發民怨的停車地點，就在基隆市中山區鐵路牆旁邊的31號橋，橋面有承重上限不能停車，但紅線一路延伸到橋頭以外的一般道路，一線之隔沒有劃設紅線禁止停車，民眾把車停放在紅線外的區域，結果一天收了4張罰單。

基隆市交通處交通工程科承辦人黃立祥說：「民眾比較明確知道，比如說你晚上的時候，你有車輛過的時候，你可以看得到(標線)，比較明顯的部分，你就知道說這邊，它到橋頭的部分，它就一個開口這樣開出來。」

基於安全考量交通處來會勘，一開始並不願意讓步，但延伸出來的紅線，確實已經離開橋面，劃在了一般道路上，基隆市議員(民)鄭文婷說：「順應民情，把這個有疑慮的這一段紅線，把它抹平喔，這樣子避免造成執法上的困擾。」交通處原本的好意是提醒，橋上不能停車劃設紅線，但一邊是劃一半一邊又延伸，紅線劃設得模糊不清，讓駕駛人困擾，好在經過會勘將塗銷末端紅線，罰單也可能透過申訴程序註銷。

