車停「警用停車格」被盤查 駕駛酒測值0.28送辦

台北市 / 綜合報導

11月22日凌晨1點多，台北市大安區敦化南路派出所外，一名杜姓駕駛用完餐把車從停車場開出後，直接停在派出所外的警用停車格，員警巡邏返所目擊全程上前攔查，卻發現杜姓駕駛疑似有飲酒，經酒測濃度達0.28，隨即依公共危險罪嫌將他逮捕送辦。

箱型車緩緩從停車場開了出來，見路邊有停車格不疑有他，直接倒車把車給停進去，沒想到會被員警攔查。員警VS.當事駕駛說：「那不是路邊停車格，那是我們警用的。」員警執行完巡邏勤務，返回所內時目擊全程，原來男子用完餐準備回家，不慎誤停到警用停車格，警方上前盤查卻聞到酒味，警進行酒測。

廣告 廣告

員警VS.當事駕駛說：「這邊含住以後，不斷往裡面吹氣就可以了，再來再來再來...好。」事發在11月22日凌晨1點多，台北市大安區敦化南路派出所外，56歲的杜姓駕駛被員警發現後後表示，自己稍早在飯店用餐時喝了點酒，已經有呼叫代駕服務，是為了方便等候才會先將車輛開到路邊停放。

大安分局敦化所所長呂政隆說：「駕駛杜姓男子疑似有飲酒，經過酒精呼氣檢測，濃度高達0.28，隨即將杜男予以逮捕。」記者羅立安說：「派出所的周邊有不少的警用停車格，若民眾不慎誤停，將會被依道交管理處罰條例來做開罰。」

派出所的隔壁剛好就是飯店，民眾到此用餐可能會不小心誤停，停車前一定要多多注意，是否有著警車專用字樣，而杜姓男子貪圖方便，短短一段路不僅違規，還因為酒駕上路涉嫌公共危險罪，被警方移送地檢署偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

騎士神情異遭盤查 後座乘客丟喪屍煙彈遭逮

花蓮專勤隊駕駛涉酒駕 移民署：抽血未檢出已申訴

澎湖通緝犯拒盤查倒車逃 警開2槍制止反遭衝撞

