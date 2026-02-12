車價最多降一成遭誤解？還原經濟部長龔明鑫訪談內容 完整脈絡曝

財經中心／李宜樺報導

經濟部長龔明鑫 九大車廠喝咖啡 談關稅（圖／三立iNEWS提供）

台美關稅談判持續進行中，美製車與汽車零組件有望談到零關稅。日前有媒體以「部長淪車商代言人」為題，引述經濟部長龔明鑫提到車價「最多降一成」說法，引爆網路論戰。不過，《三立新聞網》重新檢視龔明鑫當天完整談話脈絡，外界對其發言的解讀，恐怕出現誤會。

經濟部長龔明鑫 完整說法還原

龔明鑫受訪時明確指出，企業界期待關稅政策盡早底定，因為無論與母廠洽談、調整生產規劃，都需要時間轉換。他強調，若政策懸而未決，將增加企業營運困擾。

至於「最多降一成」的說法，龔明鑫原話其實是轉述車廠的看法。他提到，許多車廠反映，市場傳出消費者期待降價50萬、60萬甚至100萬元，「這幾乎是不可能」，原因在於關稅本身並沒有外界想像那麼高，依業者評估，若真有調整，幅度頂多約一成。

換言之，龔明鑫並非替車商訂價背書，而是指出部分市場期待與實際稅率結構之間存在落差。他也直言，若談判能盡早底定，相關誤解就能消除，避免消費者無限期觀望，讓車市陷入低迷。

經濟部長龔明鑫受訪原文：

經濟部長龔明鑫：「企業界也期待越早決定（關稅）越好，他們不管是跟母廠洽接，或生產政策，要做一些時間上的轉換，也期待越早確定越好，如果都懸在那邊的話，他們不太希望這樣。很多車廠（代表）說現在消費者好像期待會降價50萬、60萬、100萬，他們說（車廠）這幾乎是不可能啊，因為關稅就沒有這麼高，最多只會降一成而已啊最多。所以（車廠代表認為）越早底定，這樣的誤解也可以越早消除掉，免得大家都在那邊等待，對他們（車廠）來講也蠻困擾的。」

