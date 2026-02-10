車價會降嗎／汽車零關稅海嘯逼近 國產車生態鏈可轉型不能垮 百萬內經濟車型恐難存

汽車進口零關稅議題升溫，車廠憂心國產供應鏈若撐不住，未來百萬內國產車恐越來越難見，生活中的交通成本將會被迫提高。圖／翻攝自裕隆

台美貿易談判即將正式簽訂，站在風口浪煎的汽車進口關稅，正往「零關稅」方向推進，這也讓國產車產業鏈站上關鍵轉折點。產業界擔心，市場一旦開放，衝擊的不只是車價，而是好不容易建立起來、逾一甲子的「台灣整車製造生態系」。業界呼籲政府不能只談降關稅，更要同步端出配套，讓國產車在台灣具有的車聯網、ICT資訊優勢中能撐出轉型，也讓消費者真正享受到價格回饋。經濟部長龔明鑫表示已匡列30億元專款，接下來怎麼做，大家都在看。

台灣汽車產業是一條「牽一髮動全身」的供應鏈，從整車組裝、零組件、維修，到物流與就業人口，全都綁在一起。業界普遍認為，政府必須在市場開放與產業穩定之間找到平衡，不能讓發展六十多年的國產車工業在毫無準備下，被國際競爭海嘯沖垮。

因此，產業界首先建議政府建立「產業影響預警機制」，也就是隨時追蹤關稅變動後，市佔率、訂單、就業是否出現劇烈變化，提早提出對策，避免車廠稼動率下滑、規模經濟失效，連帶拖垮整條供應鏈。

在政策工具上，龔明鑫已表示將匡列30億元專款支持汽車產業。車輛公會也在與經濟部討論後提出幾項最直接的建議：

第一，設立「汽車產業轉型基金」。簡單說，就是幫助車廠繼續留在台灣投資升級，例如導入自動化、智慧化生產線，發展車用電子與新技術。政府可透過低利貸款、設備更新補助、研發抵稅、加速折舊等方式，協助業者撐過衝擊期，避免產線外移。

若以「汽車產業的投資規模」來看，30億元專款是不夠的。光是建一條小型自動化生產線就要不只這個數字。

第二，啟動「智慧移動與韌性人才計畫」。未來，AI的落實終端載體一定有汽車，而汽車的競爭重點必然落在新能源、自動駕駛、與智慧製造上，台灣必須提前培養相關人才。同時，對汽車製造與零組件基層勞工，也要提供就業安置、薪資補貼、延長失業補助與職涯輔導，來降低轉型帶來的社會衝擊。

第三，稅制公平與租稅優惠很重要。面對美國車可能降到零關稅，政府必須守住「台灣整車製造」的對等競爭力，包括嚴格的原產地認定標準，並確保整車與零件之間有合理的關稅差距，避免國產車在成本上被打穿。

第四，在研發與轉型補助方面，政府可加碼支持國產車廠投入新技術研發，提升自主開發能力；同時鼓勵提高自製率，對於國產化比例高的車廠，給予貨物稅、營所稅或營業稅抵減，形成正向循環。

此外，產業界也提出，台灣本來就沒有生產的關鍵汽車零件，關稅應同步降為0%，讓車廠製車成本下降。關於這一點，經濟部也回應，如果零組件成本真的降了，如果能反映在車價上、回饋給消費者，可以進一步討論。

整體來看，這些配套若能落實下來，國產車廠有機會在轉型中提升競爭力，消費者也能在零組件降稅後，看到更合理的車價回饋。



