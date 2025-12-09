地方中心／綜合報導

宜蘭上午下起大雨，不過卻有乘客搭乘國光客運，發現車子裡也下起小雨，發文說第一次遇到這種狀況，懷疑自己是不是買到水上樂園的票，國光客運也致歉，強調是車輛逃生口的防水膠條脆化，才會漏水，將全面進行檢修。

宜蘭週二一早，外面下大雨，沒想到有民眾搭乘國光客運，裡面卻在下小雨，車內走道上，不斷有雨滴落下。有女乘無奈發文，一邊閃水、一邊懷疑自己，是不是買到水上樂園的套票。當事人陳小姐：「嚇到是不會，但就是滿新奇的，但是它就是會突然滴水下來，因為第一次遇到這種狀況，就覺得滿好笑的。」

國光客運表示，車輛逃生口防水膠條經風吹雨打，導致脆化漏水（圖／民視新聞）





車外嘩啦啦，車內滴滴答答，車上乘客超傻眼，難不成在車內還要撐傘嗎，還有網友留言，是這是水上巴士吧。國光客運表示，因為車頂上方的逃生口，防水膠條經過風吹雨打，造成膠條脆化導致漏水，也向乘客致上歉意。國光客運羅東站長白文玲：「首先代表公司，向乘客致上最高謝意還有歉意，因為我們車子，經過一整個夏天的風吹日曬，老實講，脆化的程度應該也是會有的，我們會儘快儘快的，把每部車都經過一次巡檢，不會再造成民眾困擾。」

車內下雨? 客運漏水民眾自嘲:懷疑買到水上樂園的票

國光客運承諾將全面檢修（圖／民視新聞）





國光客運承諾，將全面檢查車輛，巡檢車輛的防水膠條，避免再次車外下大雨、車內下小雨，造成乘客困擾。

