車內強脫女同事內衣舔胸部 高雄男砸600萬賠罪仍被告

（記者周德瑄／綜合報導）高雄市一名邱男追求女同事不成，竟於深夜強行將對方撲進車內猥褻。儘管邱男事後留下存有600萬元的提款卡並招待日本及香港旅遊試圖賠罪，女子回國後仍堅持提告。高雄地院審理時，邱男辯稱雙方正交往且同遊出國，但法官根據行車紀錄器錄下的拒絕聲與道歉簡訊，認定其犯行明確，依強制猥褻罪判處邱男有期徒刑10個月。

示意圖／女子內衣驗出男方生物檢體，邱男因強制猥褻罪被判處10個月。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這起案件發生在高雄大寮的一處工廠。去年8月14日深夜11時，受害女子下班準備開車回家，邱男藉由遞送水壺的機會，強行拉開車門將女子撲倒在駕駛座上。女子驚恐表示，邱男不顧她哭喊想回家，強行掀開上衣及內衣舔舐胸部，並出言輕浮，甚至一度拿出手機讓女子擔心被偷拍。直到女子的男友正好打電話過來，邱男才受驚嚇停止動作，讓女子得以趁隙報警。

犯案後的隔天，邱男隨即傳送道歉簡訊，坦承自己行為過火，並在女子的車頂留下一張裝有600萬元的銀行提款卡，宣稱要幫她換新車並完成夢想清單。為了尋求原諒，邱男在去年9月與10月分別安排了前往香港與日本的賠罪之旅，兩人甚至在國外同住一房，男方還拍下女子圍著浴巾的照片，試圖以此證明兩人關係親密，並非強迫猥褻。

高雄地院法官在審理過程中，勘驗了車內的行車紀錄器，清晰聽見女子多次表達不要與想回家的抗拒聲，且女子的內衣也驗出了邱男的去氧核糖核酸。法官認為，女子事後同意出國可能是基於修復關係或初步接受道歉，但不代表案發當時是自願。最終認定邱男為了滿足私慾無視女方意願，判刑10個月，全案仍可上訴。

