車內搜出毒! 猛男"持雙刀"隨機攔車攻擊 22名警力壓制仍拒捕

又發生揮刀攻擊事件！昨天（11日）晚上，一名44歲的翁姓男子，手持鐮刀和短刀，在新北市金山地區的街頭，隨機攔車、作勢揮刀，嚇壞周遭居民，警方獲報後，立刻攔截，沒想到，在22名警力的圍捕壓制下，這名嫌犯還能頑強抵抗，被抓進派出所，還企圖掙脫，送醫治療。

一輛皮卡停在超商前，身材壯碩的男子下車後，一手拿著鐮刀、一手拿著短刀，衝到大馬路上，只要有汽機車經過，他就追上前揮砍。路過民眾：「他要砍重機了。來了來了。」重機騎士見嫌犯揮舞著雙刀，嚇得催油門逃離，嫌犯立刻把目標轉移到旁邊車輛，不斷咆哮、持刀作勢攻擊，而同一時間，警方也已經獲報，出動警網，展開攔截圍捕。路過民眾：「開槍了開槍開槍。」前後包抄犯嫌的車輛，但他頑強拒捕，衝撞警車，員警對空鳴槍後，衝上前、要把人拖下車，但嫌犯身材相當壯碩，直接一手把員警推開，緊握方向盤，就是不下車，最後在22名警察的輪流壓制下，才將男子上銬逮捕，並從車上搜出毒品〝喪屍煙彈〞，逮捕過程，也造成五名員警受到輕傷。

員警：「打個燈一下。」恐怖攻擊事件發生在11號晚間八點，44歲翁姓男子持刀攔車攻擊，被帶回警局拘留室時，他還試圖用蠻力掙脫手銬，被強制送醫，醫生診斷出翁姓男子出現橫紋肌溶解的症狀，疑似和他激烈拒捕的行為有關。民視記者洪巧璇：「警方展開攔截圍捕，但翁姓嫌犯卻失控撞警車，可以看到這台警車的保險桿脫落，引擎蓋也變形就可以知道當時，嫌犯和警方展開激烈火拼。」受傷員警：「剛開始同仁在壓制的時候，以為是很好壓制然後他會突然又反抗，好幾波的反抗陸陸續續有很多同仁，前來幫壓制這樣很難拉（嫌犯），那時候很難拉下來。」









犯嫌家屬表示他患有思覺失調症，但員警調查紀錄，並沒有發現有相關病情，懷疑嫌犯是吸毒導致行為異常，後續還要調查釐清，嫌犯脫序行為的背後，隱藏什麼動機。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

