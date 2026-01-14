車內熟睡拒檢逃逸 警以車追人開罰並吊銷駕照

CNEWS204260114a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市海山警分局海山派出所員警，今（14）日上午8時38分左右，巡邏行經轄內板橋區民生路2段與縣民大道2段口，發現1輛黑色自小客車停在路旁，下車察看時，發現1名男子在車內睡覺。但駕駛驚醒後，竟拒絕接受稽查，還加速由民生路2段右轉，沿縣民大道方向駛離逃逸。目前已調閱轎車動向，通知車主到案說明，以釐清案情。

警方表示，今天上午，員警隔車窗叫醒駕駛後，他竟立即駕駛車輛逃逸。員警雖尾隨等待機會攔停，但在縣民大道2段時，因車流量較多，這輛黑色自小客車卡在車陣中，員警一度下車準備攔車，沒想到黑色轎車，倒車撞擊後方車輛後，就沿縣民大道2段往土城方向駛離逃逸。

海山警分局表示，目前已調閱黑車動向，以車追人通知車主到案說明，以釐清案情。另外針對這輛自小客車，拒絕停車接受稽查、紅燈右轉、不依規定使用方向燈、危險駕駛及任意跨越兩條車道等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例開單告發，並吊銷他的駕駛執照。

照片來源：新北市警方提供

