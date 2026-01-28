車內高溫奪命！2歲童遭母遺忘10小時 她下班才驚覺兒命喪車內

警方封鎖事發現場，展開調查。（圖／翻攝自東方日報）

馬來西亞27日發生一起悲劇，一名銀行女職員疑因疏忽，忘記將2歲兒子送往保母家，男童自清晨起被遺留在車內，直到下午5時下班後才被發現，經緊急召喚醫護人員到場搶救，最終疑因中暑不幸身亡，釀成悲劇。

根據馬來西亞《星報》和《東方日報》等媒體報導，這起憾事發生在森美蘭州芙蓉市，死者母親為一名35歲銀行職員，警方指出，她原本應於27日早上將孩子送往保母家，卻疑似因工作繁忙或一時疏忽，將男童留在白色寶騰賽佳轎車內，直到下午5時下班時才驚覺異狀。

警方於傍晚6時15分左右接獲民眾報案，並在芙蓉端姑哈山路發現該車內有一名無生命跡象的幼童。芙蓉警區主任阿扎哈晚間證實此事，並表示警方到場時，發現男童已呈不省人事狀態，經到場醫療人員確認，孩童已無生命跡象。

阿扎哈指出，死者遺體已送往林茂醫院停屍間進行解剖，以釐清確切死因。警方目前援引《2001年兒童法令》第31(1)(a)條文展開調查，並已扣留男童母親協助偵辦。

另據附近商店員工透露，事發當天下午5時許，曾聽見有人在現場高聲呼喊，隨後警方迅速趕到並封鎖現場。事件引起周邊民眾圍觀，警方隨即驅散人群，並禁止拍照與靠近。

警方初步判定，高溫與長時間被困車內可能為致命主因。當地氣候炎熱，汽車在日照下車內溫度可迅速飆高至致命程度，對年幼孩童尤其危險。警方呼籲大眾勿對案件過度揣測，並提醒家長務必提高警覺，避免類似悲劇再次發生。

男童被發現時倒臥在車內，已無生命跡象。（圖／翻攝自IG，chinapressdigital）

