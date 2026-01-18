車出停車場「撞爆」水泥柱釀2傷疑誤踩油門釀禍

誤踩油門自撞飯店階梯與騎樓柱，車頭當場凹陷變形。（圖／東森新聞）





台南市東區，發生一起離奇自撞車禍，一輛名車從停車場要離開時，不知什麼原因誤踩油門，一路暴衝，直接撞上飯店的階梯跟騎樓柱子，才停了下來，車頭當場凹陷變形。

車上駕駛與乘客僅受輕傷，飯店員工聽到聲響衝出查看，表示當時幸好沒人經過，警方初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

黑色轎車從公有停車場出來，失控先撞飛樹下停的兩輛腳踏車，腳踏車被撞到東倒西歪，轎車沒減速，直接撞上對面飯店的階梯跟柱子，民眾：「咚喔喔喔。」

這一撞不得了，柱子旁的管線，被撞到搖來搖去，聽到巨大聲響，飯店員工也衝出來查看。

飯店員工說：「車子原本是停在這個公有停車場，那要開出來的時候，一轉出來就直接衝過來，衝過來我們也不曉得他是怎麼撞的，他還好先撞到我們階梯，然後再撞到柱子，再撞到旁邊這邊來，要不然更嚴重，今天剛好比較幸運的是，沒有其他的路人（經過）。」

18號上午十點，台南市中華東路三段發生事故，現場重回查看，肇事名車仍停在原地，閃著燈，駕駛座安全氣囊已爆開，車頭凹陷變形，前保險桿掉落，引擎蓋掀起，店家騎樓柱子受撞損，碎片散落一地，肇事駕駛與乘客均平安。

飯店員工說：「人都是清醒的，他（肇事駕駛）是說車子暴衝，是車子的問題，應該是他操控上的問題。」

警方初步研判，駕駛可能是誤踩油門，操作不當釀禍。

台南第一分局交通分隊小隊長楊宜龍說：「蔡姓男子駕駛自小客車，自中華東路三段停車場駛出，不詳原因致車輛失控撞擊店家柱子，發生交通事故詳細肇因待調查，駕駛酒測值為0。」

肇事的駕駛跟乘客，由於頸部跟四肢有挫傷，事發後自行就醫，還好當時沒有波及其他用路人，否則後果不堪設想。

