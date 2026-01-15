車剛買1年被裝定位器！啦啦隊成員牛奶車底驚見黑色垂吊物：不知被定位多久

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」成員牛奶時常在社群與粉絲們分享日常，不過她昨（14）日深夜突然發布文章表示，剛買1年的車子竟被裝了定位器。消息一出，令不少粉絲感到擔心。

牛奶在Threads上發布貼文表示：「沒想到我被裝了定位器…」並接著指出，買了1年的車子除了中間有開回原廠保養一次，及開到別家車廠烤漆一次之外，就沒有送去其他地方。她指出，在把車子送去烤漆的前幾個月很常下雨，她也發現車子底部靠近後座的門下方有一個黑膠帶黏了一個方形東西垂吊，不過當時以為是車子零件之類不敢拿下，給車行檢查後才發現是沒電的定位器，嚇得她直呼：「這一年我不知道被定位多久了，好可怕」，她也詢問網友：「這樣報警是能抓的到人嗎…不知道誰做了這種事…」。

對此，有粉絲猜測可能是前車主或前男友裝的，但牛奶認為前男友是完全不可能。其餘網友紛紛建議快去報警，也有人提醒：「住家附近也要注意，看有沒有機車停很久沒動的！大部分會再裝針孔攝影機紀錄你每天出入！」、「若找到可疑裝置勿自行拆除，請警方協助採證，必要時可請專業儀器掃描，同時檢查手機是否也被定位」。

