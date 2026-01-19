車勝元、秋成勳泰國遊差點翻臉！ 為研發辣醬口味「黑幫家庭」鬧內鬨

韓國實境綜藝《勝元家》由車勝元、秋成勳領軍，結合情境喜劇在節目中組成「黑幫家庭」，為了擴張勢力，試圖研發出全新的韓式辣味醬，用味道席捲全球，首次海外出差就特別前往「香料天堂」泰國曼谷取經。沒想到才剛啟程，「老大」車勝元就和認識了16年的「二弟」秋成勳超不對盤，兩人不只在口味上的喜好大相徑庭，行事作風更是一個穩健一個狂野。

車勝元（右）與秋成勳於《勝元家》組成黑幫家庭，一起研發新韓式辣醬（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

擅長醃製辛奇的車勝元，在泰國愛上魚露後，試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，結果不只好吃到讓工作人員跪求打包，也不少觀眾看了更直呼「車大嬸又回來了！」《勝元家》於愛奇藝國際版熱播中。

廣告 廣告

車勝元過去在綜藝《一日三餐》中多次醃製辛奇，製作過程中加入乳酸菌飲料增添風味的小秘訣，至今仍是社群平台的熱門話題，他公開嘗試過的辛奇種類高達十種，這次在《勝元家》中會使用魚露作為主基調來醃製辛奇，是車勝元從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，他表示：「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看。」

車勝元帶著弟弟們吃遍泰國，為研發辣味取經（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

不喜歡魚露的秋成勳則直言：「我的方向和哥是完全相反的」，想專攻MZ世代口味的他，特別走訪在泰國社群上走紅的辣味餐廳嘗鮮，還動用人脈打探餐飲業專家，展現十足的勝負慾，面對秋成勳蠢蠢欲動的叛亂之心，車勝元直言：「他現在就是抱著『如果我輸給勝元哥怎麼辦』這樣的壞想法啊」，兩人不斷相愛相殺，也替節目製造出不少笑點。

車勝元、秋成勳、帶領著後輩Tommy在《勝元家》研發辣醬，花費皆須控制在有限的出差預算當中，沒想到秋成勳在機場時先是爆吃掉三分之一的預算，後續點餐時又大手大腳，導致超支危機，也與「老大」車勝元爆發口角衝突。

雪上加霜的是接下來將迎來新成員DinDin 與 Danny Koo 的加入，突然多了兩張嘴要吃飯，讓車勝元完全不願意面對，直呼「沒有錢，受不了，要瘋了。」《秘密好友俱樂部》於2月1日於愛奇藝上線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導