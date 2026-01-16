車勝元再現神手藝！泰國取經自創「青木瓜辛奇」征服全場

車勝元（右）與秋成勳在《勝元家》一起研發新韓式辣醬。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

韓國全新實境綜藝《勝元家》由車勝元、秋成勳領軍，結合情境喜劇在節目中組成「黑幫家庭」，為了擴張勢力，試圖研發出全新的韓式辣味醬，用味道席捲全球，首次海外出差就特別前往「香料天堂」泰國曼谷取經，開啟一趟辛辣之旅，沒想到才剛啟程，「老大」車勝元就和認識了16年的「二弟」秋成勳超不對盤，2人不只在口味上的喜好大相徑庭，行事作風更是一個穩健一個狂野，兩人也因此走向完全不同的研發道路。

車勝元過去在綜藝《一日三餐》中多次醃製辛奇（前譯泡菜），製作過程中加入乳酸菌飲料增添風味的小秘訣，至今仍是社群平台的熱門話題，他公開嘗試過的辛奇種類高達10種，這次在《勝元家》中會使用魚露作為主基調來醃製辛奇，是車勝元從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，在泰國愛上魚露後，他試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，他表示：「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看。」結果好吃到讓工作人員跪求打包。

車勝元（中）組成黑幫家庭，以老大之姿帶領秋成勳、Tommy、DinDin、Danny Koo。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

但不喜歡魚露的秋成勳則直言「我的方向和哥是完全相反的」，想專攻MZ世代口味的他，特別走訪在泰國社群上走紅的辣味餐廳嘗鮮，還動用人脈打探餐飲業專家，展現十足的勝負慾，面對秋成勳蠢蠢欲動的叛亂之心，車勝元直言「他現在就是抱著『如果我輸給勝元哥怎麼辦』這樣的壞想法啊」，2人相愛相殺，也替節目製造出不少笑點。

車勝元、秋成勳、帶領著後輩Tommy在《勝元家》研發辣醬，花費皆須控制在有限的出差預算當中，沒想到秋成勳在機場時先是爆吃掉3分之1的預算，後續點餐時又大手大腳，導致超支危機，也與「老大」車勝元爆發口角衝突，接下來又將迎來新成員DinDin與Danny Koo的加入，突然多了2張嘴要吃飯，讓車勝元完全不願意面對，直呼「沒有錢，受不了，要瘋了。」5位成員將會產生怎樣的化學反應，讓觀眾相當期待。

《勝元家》於愛奇藝國際版、friDay影音熱播中。

