車勝元曼谷組黑幫超支 秋成勳相愛相殺
車勝元繼《一日三餐》後再度挑戰韓國實境綜藝《勝元家》，與認識16年的秋成勳組成「黑幫家庭」，首次海外出差就前往「香料天堂」泰國曼谷取經，擅長醃製辛奇的他在泰國愛上魚露後，試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，結果不只好吃到讓工作人員跪求打包，不少觀眾看了更直呼：「車大嬸又回來了！」
之前《一日三餐》中多次醃製辛奇，車勝元加入乳酸菌飲料增添風味的小祕訣至今仍是社群平台的熱門話題，他公開嘗試過的辛奇種類高達10種，這次在《勝元家》使用魚露作為主基調，是他從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看」。
不過才剛啟程，因韓劇《雅典娜》結識的「老大」車勝元就和「二弟」秋成勳超不對盤，不只在口味上的喜好大相徑庭，行事作風更是1個穩健、1個狂野，2人也因此走向完全不同的研發道路。
不喜歡魚露的秋成勳直言：「我的方向和哥是完全相反的。」想專攻MZ世代口味的他特別走訪在泰國社群上走紅的辣味餐廳嘗鮮，還動用人脈打探餐飲業專家，展現十足的勝負慾，面對「二弟」蠢蠢欲動的叛亂之心，車勝元直言：「他現在就是抱著『如果我輸給勝元哥怎麼辦』這樣的壞想法啊！」2人不斷相愛相殺。
2人領著後輩Tommy研發辣醬，沒想到秋成勳在機場時先是爆吃掉3分之1的預算，後續點餐時又大手大腳，還與車勝元爆發口角，雪上加霜的是將迎來新成員DinDin與Danny Koo加入，突然多了2張嘴要吃飯，讓車勝元直呼：「沒有錢，受不了，要瘋了。」《勝元家》每周五在愛奇藝國際站播出。
更多太報報導
山下智久回歸《神之雫》戰心魔 法國女星：像驚悚片
《大濛》讀秒破億 600人幫柯煒林暖壽
「一條根女王」遭起底曾是台中櫃姐 歌手老公撐腰出道
其他人也在看
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 12
愛雅懷孕被咒「祝流產一屍兩命」 為孩子怒提告：身為母親無法視若無睹
根據愛雅於社群平台公開的「受（處）理案件證明單」顯示，此案列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案時間為1月17日晚上11時47分。證明單內容指出，愛雅遭到不明人士公然侮辱與恐嚇，已進入司法程序調查。愛雅強調，此舉是為了保護自身及腹中孩子的安全與尊嚴，展現為母...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 5
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 45
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 114
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 35
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 43
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 92
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 16
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 20
謝金燕凍齡臉蛋遭指「鼻子黑掉了」！本尊不忍了 5字出手反嗆
「姐姐」謝金燕踏入演藝圈多年，肌膚跟身材都保養很好，完全看不出來真實年齡已有51歲。近日，樂於在社群發布跳舞影片的謝金燕，卻遭到網友質疑「鼻子黑掉」，認為她有動手腳，對此她霸氣回擊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 10
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1