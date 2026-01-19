車勝元曼谷組黑幫超支 秋成勳相愛相殺

車勝元（右）與秋成勳在《勝元家》組成黑幫家庭，一起研發新韓式辣醬。iQIYI愛奇藝國際版提供



車勝元繼《一日三餐》後再度挑戰韓國實境綜藝《勝元家》，與認識16年的秋成勳組成「黑幫家庭」，首次海外出差就前往「香料天堂」泰國曼谷取經，擅長醃製辛奇的他在泰國愛上魚露後，試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，結果不只好吃到讓工作人員跪求打包，不少觀眾看了更直呼：「車大嬸又回來了！」

之前《一日三餐》中多次醃製辛奇，車勝元加入乳酸菌飲料增添風味的小祕訣至今仍是社群平台的熱門話題，他公開嘗試過的辛奇種類高達10種，這次在《勝元家》使用魚露作為主基調，是他從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看」。

車勝元帶著弟弟們吃遍泰國，為研發辣味取經。iQIYI愛奇藝國際版提供

不過才剛啟程，因韓劇《雅典娜》結識的「老大」車勝元就和「二弟」秋成勳超不對盤，不只在口味上的喜好大相徑庭，行事作風更是1個穩健、1個狂野，2人也因此走向完全不同的研發道路。

不喜歡魚露的秋成勳直言：「我的方向和哥是完全相反的。」想專攻MZ世代口味的他特別走訪在泰國社群上走紅的辣味餐廳嘗鮮，還動用人脈打探餐飲業專家，展現十足的勝負慾，面對「二弟」蠢蠢欲動的叛亂之心，車勝元直言：「他現在就是抱著『如果我輸給勝元哥怎麼辦』這樣的壞想法啊！」2人不斷相愛相殺。

2人領著後輩Tommy研發辣醬，沒想到秋成勳在機場時先是爆吃掉3分之1的預算，後續點餐時又大手大腳，還與車勝元爆發口角，雪上加霜的是將迎來新成員DinDin與Danny Koo加入，突然多了2張嘴要吃飯，讓車勝元直呼：「沒有錢，受不了，要瘋了。」《勝元家》每周五在愛奇藝國際站播出。

