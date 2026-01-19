車勝元赴泰國曼谷取經 挑戰醃製魚露辛奇

（中央社記者洪素津台北19日電）韓星車勝元在實境綜藝「勝元家」研發全新韓式辣味醬，更隨節目赴「香料天堂」泰國曼谷取經，他在泰國愛上魚露後，醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地食材的辛奇。

車勝元過去在綜藝「一日三餐」中多次醃製辛奇，製作過程中加入乳酸菌飲料增添風味的小秘訣，根據新聞稿指出，他公開嘗試過的辛奇種類高達十種，這次在「勝元家」中會使用魚露作為主基調來醃製辛奇，是他從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，他表示，「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看。」

擅長醃製辛奇的車勝元，在泰國愛上魚露後，試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，結果不只好吃到讓工作人員跪求打包，也不少觀眾看了更直呼「車大嬸又回來了！」（編輯：李淑華）1150119