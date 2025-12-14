車友約跑山變摩鐵上床！人妻見尪「手機滿滿裸照」氣瘋

（記者洪承恩／綜合報導）新北市一名人妻發現丈夫與女車友發展出不倫關係，兩人不僅互傳露骨照片、洗澡視訊，還多次相約汽車旅館發生性行為。人妻心碎提告，向介入婚姻的第三者求償100萬元精神慰撫金。新北地方法院審理後，認定侵害配偶權成立，但考量雙方經濟條件等因素，最終判決僅須賠償20萬元，全案仍可上訴。

判決指出，原告小琳（化名）與丈夫龍哥（化名）於民國97年結婚，婚後多年卻發現丈夫自110年間起，與因騎車活動認識的女車友小莉（化名）互動密切，關係早已超出一般朋友分際。小琳主張，小莉不但多次傳送具性暗示的自拍照給龍哥，還曾在洗澡時開啟視訊互動，兩人私下往來頻繁且內容露骨，已非單純聊天。後續更發展成實體見面，行為愈發失控。

示意圖／女車友數度發送裸露私處、只穿內衣褲的照片給已婚車友。（擷取自免費圖庫Pixabay）

法院查明，龍哥與小莉於110年至111年間，多次前往不同汽車旅館投宿，並曾在小莉住處發生性行為。小琳認為，小莉明知龍哥已有婚姻關係，仍持續介入，導致家庭信任瓦解，讓她承受極大精神痛苦，因此提起民事訴訟求償。

庭審中，小莉對婚外情事實並未否認，也坦承清楚對方已婚身分，但向法官表示自己為全職媽媽，經濟能力有限，希望能酌減賠償金額。

法官認為，婚姻關係中配偶雙方負有忠誠義務，第三人若明知對方已有配偶，仍以逾越界線的方式介入，已侵害他人配偶權，依法須負損害賠償責任。不過，法院審酌雙方身分、學經歷、家庭與財務狀況後，認定原告請求的100萬元顯屬過高，最終裁定賠償20萬元精神慰撫金較為適當。

