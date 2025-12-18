車商巨型招牌掉落砸5輛試乘車 自豪「板金夠硬」

高雄的武慶武昌交叉路口，一間車商的展示間，上方掛著有六間店面寬度的巨型招牌突然間掉落。（圖／東森新聞）





高雄的武慶武昌交叉路口，一間車商的展示間，上方掛著有六間店面寬度的巨型招牌突然間掉落，直接砸中下方六輛展示車及員工的車，發出的巨響嚇到了鄰居，還好沒有人受傷，而車商在官方社群上聲明道歉，同時也自豪車輛的板金鋼性真的夠硬，默默扛下了大部分重擊。

監視畫面中看到，這間位在高雄武慶武昌交叉口的，車商展示間上面掛的大型招牌，無預警整片掉了下來，重砸下來時還把後方鋼架及鋼板整個拉垮下來，隨後就看到員工跑出來查看，周邊鄰居被砰的巨響也嚇到了。

目擊民眾：「砰一聲很大聲，結果你出去看怎麼樣，我沒有出去看當做外面車禍，一看車都正常，結果再看這吃力了，壓到好幾輛車，對這很新做沒有多久。」

目擊民眾：「好恐怖怎麼會掉下來又沒有地震，沒地震怎麼掉下來，我有聽到聲音，但是不知道是什麼東西。」

砸落的招牌下方壓著五輛車商的展示車和一輛員工的車，路過的騎士停等紅燈時，真的是看呆了，眼睛都離不開這個驚愕的場景，而這面招牌有六個店面長，2022年一月出現在這裡將近四年歷史，其間經歷過凱米山陀兒等颱風都沒事，卻突然無預警砸下，車商連忙找來工人，將招牌切割開再把車開出來，六輛車其中二輛因為車身高，受力重損傷較重，引擎蓋板金凹陷風玻璃碎裂，另四輛車身低只有刮擦痕跡，而修車費用十多萬跑不掉，事後車商也聲明，對造成驚嚇與不便感到非常抱歉，全面檢查中，不過車輛的板金鋼性真的有硬吧，默默扛下了大部分重擊，意外實測，還好這場招牌砸落的意外並沒有人員傷亡。

