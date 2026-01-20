車商自砍50萬起！關稅還沒公布、台灣車價先撐不住了

記者鍾釗榛／綜合報導

歐吉汽車直接端出誠意十足的「三週年感恩祭」。（圖／翻攝OPEL網站）

在關稅未定，市場進入觀望期之際，台灣總代理歐吉汽車直接端出誠意十足的「三週年感恩祭」，即日起至2月13日止，多款進口休旅車一次下殺超過50萬元，入門門檻直接下修到90萬元有找，讓想入主歐系進口車的消費者，現在不用再咬牙硬撐預算。

進口休旅打到國產價

本次優惠最大焦點落在中型休旅Grandland，原本定位在百萬中後段班的中高規車型，折價幅度一口氣拉高到54.9萬元，實際成交價下探到90萬元上下，等於用國產休旅的預算，就能開回一台德系進口SUV，對近期有家庭用車需求的族群來說，吸引力相當直接。

廣告 廣告

OPEL Grandland休旅車。（圖／翻攝OPEL網站）

電動休旅也加入戰局

不只燃油車，OPEL電動車同樣列入優惠名單。小型電動休旅Mokka Electric折價金額同樣達50萬元，還可搭配60萬元 36 期低月付零利率方案，加贈5萬元充電金與價值9,900元的Dyson車用手持吸塵器，讓入主純電生活的門檻一次大幅降低。

OPEL Mokka Electric電動休旅車。（圖／翻攝OPEL網站）

試乘還能抽新iPhone

歐吉汽車同步加碼多項購車配套，指定車型皆可享60萬元36期低利率方案，完成試乘還可獲得家樂福100元禮券，訂車交車後更有機會抽中iPhone 17與品牌精品禮包，讓買車過程多一份驚喜。

老車主也照顧到

三週年感恩祭不只照顧準車主，OPEL也同步推出車主安心遊方案，包含保養維修零件9折、電瓶7,000元起、輪胎每條4,000元起等優惠，為農曆年與連假出遊做好準備，讓車主開得安心、玩得放心。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／一腳電門就破表 BMW打造M3純電性能神車

想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規

怎能不愛車／越野版也能天天開 RAV4 ADVENTURE駕馭感受超加分

關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像

