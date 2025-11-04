車城福安宮捐贈1千萬助馬太鞍災後重建 徐富癸：展現同島一命信念 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

屏東縣車城福安宮秉持宗教團體關懷社會、扶助弱勢的精神，昨（3）日上午於行政院玉山廳舉行捐贈儀式，捐贈1千萬元，響應「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，以實際行動協助災後重建與災民生活恢復。對此，民進黨立委徐富癸表示，「這次為花蓮送暖，是一份同島一命的信念」，願台灣國泰民安、風調雨順、四時無災，願善的循環，不止於此。

捐贈儀式由行政院政務委員陳時中代表受贈，政務委員季連成、屏東縣長周春米親自出席，以及徐富癸共同與會，一起見證車城福安宮的善心義舉。儀式中，衛生福利部代表致贈感謝狀予車城福安宮，以感謝其長年投入公益與賑災，展現宗教團體在社會救助工作中的積極力量。

「福地有情，土地公祖庇佑，善念同行。」徐富癸表示，與車城福安宮主委曾寶文、眾委員們一同前往行政院，代表屏東人的心意，捐贈1萬元，協助花蓮馬太鞍溪災後重建，見證這份跨越山海的愛與關懷。

徐富癸提到，每一次天災，都是對人們的考驗，而每一份願意伸出的手，都是人心最美的回應；而車城福安宮土地公祖庇佑眾生，長年以慈悲為懷，從921地震、莫拉克風災到明揚科技火災，總是在最需要的時刻，點亮希望的燈。

「這次為花蓮送暖，是一份同島一命的信念。」徐富癸說，願這份來自屏東的祝福，能化作重建的力量，讓災區早日安定。他也感謝土地公祖庇佑，願台灣國泰民安、風調雨順、四時無災，願善的循環，不止於此。

照片來源：翻攝自徐富癸臉書

