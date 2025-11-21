〈車壇大小事〉入主VOLVO 抽北歐極光自由行

記者莊玟玥∕台北報導

為回饋廣大車主，於指定期間內購買VOLVO全車系任一車款，不僅可享低首付、零利率等方案，凡於11/1起至2026年2/9期間掛牌車主，還可參加總價值達20萬元之「北歐極光自由行」抽獎活動。

VOLVO旗下最新純電新生代EX30，以亮眼時尚外型和內裝，榮膺「極速純電小勁旅」之名。另XC40以家族化識別在中小型SUV中展現難得一見的洗鍊線條與穩重大器姿態。而Volvo XC60堪稱同級距中兼具駕馭快感與節能效率的首選。此外旗艦級XC90，七人座配置成就載人與載物的日常用車間的完美平衡。Volvo V60更擁有傲人的eAWD四輪驅動系統。