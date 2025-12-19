〈車壇大小事〉全新BMW 5 Touring 耀眼升級

全新年式BMW 520i M Sport Sedan與Touring標配飾光水箱護罩，進一步強化車頭張力。

記者莊玟玥∕台北報導

BMW總代理汎德12/15正式發表全新年式5系列Sedan房車以及5系列Touring旅行車，建議售價299萬元起。全新年式520i M Sport Sedan與Touring標配飾光水箱護罩，搭配C柱Hofmeister Kink與專屬「5」字樣識別。數位科技層面全面升級，12.3吋虛擬數位儀錶整合AR擴增實境導航功能，更直覺且即時的行車指引；同時，抬頭顯示器、遠端3D監控、無線智慧型手機整合系統、最高15W充電功率的手機無線充電裝置，以及手機數位鑰匙2.0皆全面列為標準配備。

BMW 520i M Sport Sedan與Touring首次導入雙前座通風座椅，同步升級 Bowers & Wilkins 頂級音響系統。

BMW 5系列榮獲評選為去年「德國年度最佳車型」，更是同級唯一具備自動倒車輔助與變換車道輔助功能，讓駕馭過程更加從容自在。全新年式5系列全面搭載TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，帶來充沛且線性順暢的動力輸出，完美回應日常行駛與動態駕馭需求。