〈車壇大小事〉台中草悟聖誕村掃碼 LINE GO送乘車券

記者莊玟玥／台北報導

LINE GO宣布與台中冬季盛事「勤美草悟聖誕村PARKLANE CHRISTMAS 2025」展開在地合作。LINE GO透過串聯勤美誠品綠園道、金典綠園道商場與PARK2 悟廣場三大核心商圈，推出多項專屬在地限定優惠，以深化LINE GO在中台灣的服務覆蓋並提升用戶體驗，解決節慶期間交通不便的痛點。

LINE GO即日起至2026年1/5止，LINE GO於聖誕村活動場域設置超過200個互動「掃碼跳跳卡」。民眾只需掃描QR Code，內含 10張LINE GO TAXI 85折優惠乘車券的超值好禮，只要在勤美草悟聖誕村週邊上、下車皆可折抵。 透過線下熱門景點人潮聚集，讓更多用戶體驗快速、便捷的「一鍵叫車」服務。