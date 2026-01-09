〈車壇大小事〉《台北車展首亮相》全新BMW M2 CS限量上市

BMW M2 CS首度於台灣公開亮相。

記者莊玟玥∕台北報導

BMW M GmbH再度樹立性能新標竿，推出全新限量BMW M2 CS。結合更強悍的動力輸出、更加敏捷精準的操控反應，以及全面升級、源自賽道的動態設定與設計語彙，M2 CS以7分25.5秒的成績完成紐柏林北環賽道單圈挑戰，正式寫下緊湊型高性能跑車級距最速紀錄，充分展現 BMW M對純粹駕馭、極致性能與工程實力的堅持與追求。在 BMW 總代理汎德公司積極向原廠爭取之下，BMW M2 CS 台灣市場限量引進12台，建議售價為新台幣563萬元。

BMW車展展出共9款全新車型，涵蓋下半年即將登場的全新特仕車型，完整呈現未來產品發展藍圖。

BMW於本屆車展中，集結完整且具前瞻性的產品陣容，全面展現品牌的技術實力與產品佈局。其中，全新BMW M2 CS首度於台灣公開亮相。BMW 展區同步展出共九款全新車型，涵蓋市場熱銷主力車款與下半年即將登場的全新特仕車型，現場除展出1系列、2系列Active Tourer，以及X3，亦同步亮相多款將於第四季重磅上市的全新車型。