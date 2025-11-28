〈車壇大小事〉寶嘉聯合×星聯汽車 北投服務中心全新落成

「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式啟用，將規劃更多顧客體驗活動，打造在地汽車服務生態。

記者莊玟玥∕台北報導

寶嘉聯合旗下經銷夥伴「星聯汽車」，宣布「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式落成啟用。這個全新據點同步整合了 PEUGEOT與CITROEN雙品牌的展示空間，並配置多品牌授權服務廠，提供從新車賞購到專業維修保養的一站式服務。

星聯汽車「台北市北投新車展示暨授權服務廠」位於承德路七段，便捷串聯天母、士林、關渡、八里及淡水區域。此據點的設立，不僅是星聯汽車繼昆陽、南港、松江及板橋之後，在大台北地區通路深耕的又一重要布局，更象徵其持續擴大銷售與售後服務量能。

建物外觀採大面積玻璃引入自然光線，樹影光影層疊，讓來訪者在綠意、光影與法式美學之間自在穿梭；每一處細節皆以細膩設計語彙鋪陳，鬧中取靜。