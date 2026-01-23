〈車壇大小事〉經部啟用智慧車電自駕車場域

天候環境隧道測試區可呈現降雨、濃霧、日照與逆光等多元天候，讓ADAS輔助駕駛偵測。

記者莊玟玥∕整理報導

東南亞首座具備全天候、全速域及全車種驗證能力的「智慧車電自駕車場域」，去年於車輛研究測試中心正式啟用。可提供各式載具在超大豪雨、濃霧、隧道或高架橋等情境下，執行最高時速達110公里之自動駕駛驗證測試。

經濟部次長何晉滄表示，智慧車電自駕車場域透過科技專案投入10億元，陸續建置國際級智慧車電自駕車驗證能量，包含已完成的智慧座艙，多合一動力驅控系統等。

「智慧車電自駕車場域」啟用，與會貴賓左起：經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳、車輛中心董事長王正健、經濟部政務次長何晉滄、車輛中心總經理廖學隆。

車輛中心王正健董事長指出，本次完成的「天候環境隧道測試區」與「自駕車高架道路測試區」，可呈現降雨、濃霧、日照與逆光等多元天候，以及匝道匯入、上下坡與橋下遮蔽等道路情境，讓智慧車輛在不同環境下進行感知、定位與決策控制的整合測試，以及施工中的市郊道路測試區，也將於2026年完工，未來將提供更多複雜交通情境驗證。車輛中心將整合既有的國際級研測能量，協助台灣產業完成從研發、測試到商品化的一條龍服務，提供產業最堅實的後盾。

舉例，ADAS輔助駕駛可在大雨或濃霧下進行偵測與反應測試；自動駕駛系統則能於高架匝道或GPS遮蔽的場景中進行定位與路徑規劃測試。將大幅縮短產品研發到上市時程，並提升我國車電產品在國際市場可信度與競爭力。