〈車壇大小事〉裕隆集團 以卓越治理 驅動綠色轉型

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裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕融企業，榮獲第12屆公司治理評鑑「上市公司前5%」最佳成績。

（另開新視窗）

記者莊玟玥∕台北報導

第12屆公司治理評鑑頒獎典禮於上個月底舉行，裕隆汽車、中華汽車及裕融企業榮獲「上市公司前5%」最高榮譽。其中，裕隆汽車與中華汽車更寫下連續12屆蟬聯前5%模範生紀錄，而裕融企業也是第7度獲得此項殊榮。「公司治理評鑑」本屆多達1,810家上市櫃公司接受評比，全台灣僅有7家上市公司創下連續12屆名列前5%的紀錄，裕隆集團即佔兩席。

中華汽車在「幸福職場」方面，打造「全齡人才生態圈」，以「安家生養360方案」提供0至12歲托育資源並透過DEI（多元共融）文化與高達1,600坪的運動設施守護同仁身心。在「低碳轉型」上，推出3.5噸電動商用車ET35，整合逾80家本土供應商，打造國產化率超過九成的「台灣電動車產業國家隊」，並已正式導入物流實用。

而裕融企業設有專職主管與功能性委員會，並將「公平待客」與「資安管理」視為營運要務。在「環境永續」上，裕融聯合格上租車、新鑫公司及LINE GO推動低碳營運轉型。其中，新鑫全台建置逾350座太陽能電廠，LINE GO則透過480萬會員基礎發展eMaaS，創新低碳交通解決方案。