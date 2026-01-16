〈車壇大小事〉〈車壇新科技〉SYM 4MICA ３款新色 油耗再進化
記者莊玟玥／台北報導
多功車款SYM 4MICA，1月初全新改款。4MICA保留原有撞色的活潑配色，此次推出3款全新車色：鶯語金（灰/消光金）、積芬藍(藍/粉紅)、霧理白(白、消光銀淺紫)，獨特風格，也呼應多元使用者對機能與品味的雙重需求。油耗再進化其中150c.c.更是大幅提升22%！
全新改款特別提高把手高度，更符合人因工學，長途騎乘舒適度大幅提升；加上原有厚實座墊，減緩騎乘疲勞，讓日常通勤更舒適。4MICA延續汽車級環形LED頭燈設計，日行燈與遠近燈整合，帶來良好的夜間照明表現。此次改款還新增「方向燈蜂鳴器」功能，有效提醒駕駛者關閉方向燈，提升行車安全細節。再搭配原有的指針混合式LCD儀錶板，資訊清晰直覺，整體更貼近人因工學與實際使用情境。將原有的擴充式平台更平整化，讓展開後增加面積1920cm?的載物平台更穩固，載物更安心。
