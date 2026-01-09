〈車壇大小事〉迎接春節 普利司通 冬季促銷開跑 送後背包

記者莊玟玥／台北報導

農曆新年將至，台灣普利司通1月推出「好品味．不只在路上」冬季促銷活動，購買全系列輪胎即贈送都會雙肩後背包。

冬季濕滑路況加上年節期間密集車流，是行車安全的一大考驗。普利司通建議車主於長假前前往全台普利司通授權經銷商檢查輪胎狀況，升級輪胎配置，以提升濕地行駛的穩定性與安全性，確保行車安全。

普利司通促銷活動，即日起至2月底期間內凡購買4條17吋（含）以上輪胎（輕卡胎除外），便可獲得都會雙肩後背包。包含TURANZA：著重舒適與靜謐表現，適合長時間行車。ALENZA：專為家庭SUV車款打造，在濕滑路況下仍能維持穩定操控。POTENZA：兼顧乾濕地抓地力與操控精準度，提升駕駛樂趣。