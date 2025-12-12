〈車壇大小事〉一馬當先! SUBARU新春健檢 36項免費

全新6th FORESTER榮獲「2025日本優良設計獎殊榮」的肯定。

記者莊玟玥∕台北報導

年終將至即將迎來嶄新的一年，SUBARU台灣意美汽車為確保每位車主的愛車都能維持最佳車況、自即日起至2026年2/14止，特別規劃「新春健檢」活動，凡於活動期間預約回廠即可享有「迎馬年7大回饋」禮遇，除了提供全車5大系統36項免費健檢外，更享指定品牌輪胎及胎壓偵測器與原廠零配件等多重優惠回饋；此外單筆消費滿額再享品牌精品好禮相贈。

同時SUBARU即日起至12/31止，針對年終購車回饋持續加碼。本月入主全新6th FORESTER汽油版車型，享90萬40期高額0利率，再加贈SANGEAN多功能戶外收音機限量交車禮及原廠5年或12萬公里延長保固。

25年式Crosstrek指定車款，搭配政府舊換新最高10萬補助，再享90萬50期0利率並全面升級電動尾門或360度環景系統，全車系加贈5年或12萬公里延長保固。25MY Outback豪華旗艦休旅指定車型，享「尊榮禮遇專案」二選一購車禮遇(120萬50期高額零利率或6.5萬元現金購車回饋)。