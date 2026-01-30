〈車壇大小事〉911 Carrera T Formosa 融入在地元素 向台灣山海美景致敬

台灣保時捷總裁Christian Nater說：「911 Carrera T『Formosa』不僅僅是一輛跑車；它是一種個性的強烈展現，更是對台灣精神的禮讚。

記者莊玟玥∕整理報導

台灣保時捷再度與保時捷個人化與經典車部門攜手合作，揭幕一款獨一無二的客製化跑車911 Carrera T「Formosa」。其設計敘事深深根植於台灣的自然地景，向這座島嶼的非凡景色致敬。「Formosa」意為「美麗之島」，是 16 世紀葡萄牙水手首次見到這座蒼翠島嶼時，因其壯闊的山海景緻而發出讚嘆而命名。

此項保時捷Sonderwunsch（特殊願望）計畫強調三個核心價值：911 Carrera T車型所代表的純粹永恆駕馭的樂趣、寶島台灣擁有精彩多元的駕馭路線、以及與保時捷車迷們共享這些體驗的重要性。這款作品同時展現保時捷廣泛的客製化能力，將一款以純粹主義聞名的911跑車，昇華為高度個人化的風格宣言。

「Formosa x Sonderwunsch」字樣，頭枕上的「Formosa」壓紋標誌則巧妙地將 911 Carrera T 的車身剪影與海浪、山脈的意象圖案融為一體，盡顯匠心。

911 Carrera T「Formosa」的外觀採用保時捷嚴選選色的金屬伊帕內瑪藍色，此色調象徵著環繞台灣的浩瀚海洋。此主色與金屬鈴鹿賽道灰色形成鮮明對比，巧妙應用於車尾的「PORSCHE」字樣、側窗飾條 及後引擎蓋格柵的鑲嵌上。20/21 吋 RS Spyder 輪圈以 Suzuka Grey Metallic 金屬漆塗裝，內圈輪輻則採用金屬釩灰色，此外選配燻黑高解析度HD矩陣式 LED 頭燈系統及專屬設計尾燈 ，更進一步強化整車的頂級質感。