〈車壇大小事〉Cayenne Electric 無線感應式充電 入庫即充電

充電板內建Wi-Fi，當車輛接近時便會自動連線。

記者莊玟玥∕整理報導

充電其實可以更簡單。保時捷首度在SUV車型中提供選配「無線充電」系統，這代表車主只要把愛車停入車庫，就會自動開始充電。

整套系統僅由兩個部件組成：安裝在車庫或停車位的充電板，以及位於Cayenne前軸後方的車載接收模組。

無線感應式充電系統安裝過程非常直覺便利。首次使用前，車輛與充電板會先進行一次配對，充電板內建Wi-Fi，當車輛接近時便會自動連線。

車主可以在PCM螢幕看到明確指引，充電線圈以綠色圓圈表示。只要綠點進入綠圈，即代表已停在最佳位置。當駕駛拉起電子手煞車後，充電系統便會啟動。雖然充電板與車底接收端距離約12至18公分（因Cayenne Electric的標準離地高度而定），效率仍可達90%以上。接收板隱藏在車底護板內，全程無需手動操作。

系統也具備完整的安全防護。充電板內建異物偵測；只要充電板偵測到異常或有人靠近，就會立刻發出警示或暫停充電。

保時捷也正在研究結合自動停車與無線充電的可能性。未來的情境可能是：把車停在車庫前按下按鈕，車輛便會自動駛入、啟動充電，並在下一次出發前完成補電，讓充電更加便利。