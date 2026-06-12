〈車壇大小事〉Honda PRELUDE27年式預計8月展開接單

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Honda PRELUDE建議售價174.9萬元。

（另開新視窗）

記者莊玟玥∕台北報導

Honda Taiwan6/4宣布PRELUDE建議售價174.9萬元，全國據點預計8月起啟動27年式接單作業，並於6/27起舉辦來店試乘活動。

外觀設計以展現如滑翔般的寬闊姿態「GLIDING CROSS STANCE」為訴求，低重心與寬體設計搭配235/40 R19大直徑輪胎，低趴銳利的車頭設計、厚實的輪拱造型，搭載「19吋鋁合金黑化輪圈」、「前輪Brembo對向四活塞藍色煞車卡鉗」、「浮動式煞車碟」、「黑色電鍍水箱護罩」、「前後保桿中央加入藍色飾條」，展現其高質感設計。

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厚實的輪拱造型，呈現動感流暢的車身輪廓，模擬滑翔機在天空中具備速度感的姿態。

（另開新視窗）

PRELUDE搭載次世代e:HEV電油動力，完美結合2.0L Atkinson循環缸內直噴引擎與PCU (Power Control Unit)電力控制單元。PRELUDE首次導入「Honda S+ Shift模擬換檔功能」，透過引擎聲浪、轉速變化、馬達動態模擬營造階段式的換檔節奏體驗，系統更在減速煞車時具備「自動補油退檔」功能，主動控制引擎轉速，以模擬手排車降檔補油，讓電油動力在駕馭感受上更具層次與臨場感。