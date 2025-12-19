〈車壇大小事〉Honda Riders Day 全國大會師 車主熱情參與

Honda Riders Day2025全國大會師，十年騎聚勇闖日月潭車隊入場。

記者莊玟玥∕整理報導

Honda Taiwan今年適逢二輪事業部成立10週年，年度活動Honda Riders Day 2025全國大會師於南投向山遊客中心登場，吸引超過800位全台車主熱情參與，活動會場車款整齊排列，壯觀的畫面展現Honda獨有的品牌魅力。

活動現場規劃多項豐富的趣味挑戰與互動遊戲，同時，多家知名二輪人身部品品牌也到場展示新品。Honda Taiwan午宴期間，也特別邀請人氣歌后戴愛玲現場演唱。最受期待的壓軸抽獎，由Honda Taiwan社長齊藤真抽出，幸運的車主獲得人氣四缸機種CBR650R一台。

本次Honda Riders Day特別規劃了「據點分組挑戰賽」，活動尾聲迎來全場最令人期待的第二次壓軸抽獎，Honda Taiwan特別加碼抽出一台CB300R，為此次活動畫下最完美的句點。